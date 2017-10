Det nye navnet blir Heim

Nyheter

Dagens Snillfjord kommune skal som kjent deles i tre deler i forbindelse med kommunereformen. Mens den ene delen går til Hitra og blir en del av nye Hitra kommune, skal også en del sammenslås med Hemne og Halsa.

Fellesnemnda for Hemne, Halsa og Snillfjord har nå vedtatt at navnet i den nye kommunen blir Heim kommune. Avisa Sør-Trøndelag skriver at det ble bestemt mandag med 13 mot to stemmer mandag. Dersom kommunaldepartementet ikke har noen innvendinger, vil dette bli det nye navnet på storkommunen fra 1. januar 2020, skriver avisa.