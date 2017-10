Nå er det opp til rektor å bestemme

Nyheter

Skoleutvalget for Guri Kunna videregående diskuterte mandag de mulige løsningene for studiespesialisering ved skolen. Etter tre timers diskusjon i det som er skolens øverste rådgivende organ, munnet det ut i noen råd som ikke sier noe om hvilken modell skolen bør endte opp med.

Diskusjonen har gått etter at rektor for en måned siden presenterte de mulige organiseringsformene for studiespesialisering, der noen av modellene går på å samle studiespesialisering ved ett av skolestedene, enten Hitra eller Frøya.

Reaksjonene har vært sterkest på Frøya, da det ligger i kortene at dette vil bety at skolested Hitra får studiespesialisering, mens yrkesfaglinjer da flyttes motsatt vei. Det er ellers laget modeller som legger opp til en annen fordeling av linjer og studieår.

Skoleutvalget endte opp med en enstemmig uttalelse som ikke sier noe om hvilken modell de mener bør velges, men de ber rektor ta hensyn til høringsuttalelsene som er kommet inn.

Leder i utvalget, frøyaordfører Berit Flåmo, sier til lokalavisa Hitra-Frøya at utvalget ikke mener de har forutsetninger til å peke på en enkelt modell. Hun forteller at skoleutvalget ber om at realfagstilbud knyttet opp mot havbruksutdanningen bør planlegges. Videre går uttalelsen på at det må jobbes med å holde elevgrunnlaget oppe, og at man ønsker ro rundt skolen når rektor har gjort det endelige valg for hvordan studiespesialisering skal organiseres.