- Nå MÅ du sikre båten!

Nyheter

Det er meldt om sterk vind med storm i kastene langs hele kysten store deler av kysten i helga. Selv om vinden ikke er meldt den sterkeste her på Trøndelagskysten, starter uværet også her fredag kveld, og båtfolket oppfordres til å

sikre båten nå.



- I tillegg blir det iskald nordavind, noe som betyr at faren for frostskader er

overhengende hvis en ikke tar sine forholdsregler, sier Torbjørn Brandeggen i

Tryg Forsikring.



- Ligger båten på sjøen og du er usikker på om den er fortøyd og sikret godt nok

til å motstå en vinterstorm har du ingen tid å miste. Du bør så raskt som mulig

ta båten i øyensyn og forsikre deg om at den er godt sikret til å tåle sterk

vind med storm i kastene, høye bølger og ikke minst, frost, sier Brandeggen.



Frostskader og slurv under båtlagring ødelegger nemlig mange fritidsbåter hver

vinter. Men det finnes gode tips som hjelper båteiere gjennom vinteren. Å være

båteier er ofte en helårsjobb. Nå som frosten kommer er det viktig å passe

ekstra på båten sin, og gjøre de nødvendige forberedelsene til neste sesong.



– Hver vår får vi inn saker fra kunder om skader på båter som kunne

vært unngått ved å gjøre noen enkle forberedelser. Spesielt frostsprengte

motorer er en klassiker blant de mest uerfarne båteierne. Slike saker kan fort

bli veldig kostbare for båteieren, sier Brandeggen.



Erfarne båteiere har som oftest kontroll på vinterlagringen av båt, men for de

uerfarne finnes det gode råd.



– Gjør rent kjølesystemet med ferskvann, og hell på litt frostvæske om motoren

skal stå med vann i gjennom hele vinteren, da unngår man frostsprengning. Jeg

anbefaler også å ta service nå og bytte motorolje, filter, drevolje eller

girolje på undervannshus, da slipper du ventetid på service til våren, sier

Brandeggen.



For båter som skal på land anbefales det at båten vaskes med ferskvann så raskt

som mulig. Ikke utsett dette til våren, da blir jobben mye hardere. Bruker man

et effektivt vaskemiddel og svamp blir båten som ny. Når man først er i gang kan

man like godt ta en runde med voks og bunnstoff, da sparer du tid på vårpussen.



En feil som fort kan bli kostbar ved opplag på land er feil bruk av støtter.



– Sørg for at opplagsmateriell er tilpasset båtens vekt og konstruksjon.

Støttene må monteres skikkelig slik at båten står støtt på fast grunn gjennom

vinteren, og at de tåler å stå i en storm uten å velte overende. Her stiller

forsikringsselskapene krav til båteierne, så det er vel verdt å sjekke to ganger

før båten støttes opp.



– Husk at også båter kan få kostbare vannskader. Det samler seg alltid en del

vann i båten i løpet av vinteren, men dette unngår man ved å ta ut bunnpluggen

slik at vannet kan renne ut. Husk bare å sette pluggen inn igjen før båten

sjøsettes, sier Brandeggen.



Her er forsikringsselskapets råd til klargjøring og vinteropplag:



• Rengjør båten med ferskvann.

• Gjør rent kjølesystemet med ferskvann. Bruke frostvæske til å konservere

motorer som står med vann gjennom hele vinteren.

• Bytt motorolje, filter, drevolje eller girolje på undervannshus.

• Hold batterier vedlikeholdsladet slik at det ikke er ødelagt til våren.

• Fjern løs elektronikk og andre gjenstander som tyver kan ta fra båten.

• Tøm båten for redningsvester og puter så unngår du mugg og jordslag.

• Kontroller båt og motor for skader.

• Står båten under presenning anbefales det å ta bort kalesjen så unngår man

at kondens renner ned i båten.

• Husk å demontere bunnplugg ved opplag ute, slik at eventuelt vann som

kommer inn kan renne ut.

• Ved opplag på land er det viktig at båten støttes skikkelig opp med bruk

av riktige støtter slik at den ikke velter eller kan blåse overende.