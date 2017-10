- Det er utrolig fint å være her. Det er så god energi i hele hallen

Nyheter

Energinivået er høyt i Frøyahallen da lokalavisa ankommer. Duften av kaker og kaffe svever over folkemengden som løper hit og dit barbent eller i sokkelesten. Det er turnstevne for ungdommer som holdes

-Dette har vi jobbet med i et halvt år, forteller Marit Visløf Norborg -og har med rette grunn til å være utrolig stolt over det frøyværingene har fått til.

Hun meddeler engasjert at turnlaget for to år siden arrangerte krets-stevne i friidrett for barn. Den gangen tok de i mot omlag 1000 deltagere noe som var en braksuksess - det gikk så bra at vi ble spurt om ha noe lignende i år og det passet jo bra for da fikk vi markert 40 års jubileet til turnlaget på en skikkelig måte også! Denne gangen ble det da turn stevne for ungdom.

Damen som sitter foran meg er til daglig kultursjef i Frøya kommune

-Men jeg er ikke kultursjef nå altså, alt dette er drevet på frivillig basis, også av meg!

Frivillig arbeid

Hele stevnet har blitt arrangert av en arrangementskomite med ti medlemmer. Hver av de ti har hatt sitt eget område å organisere. Det har munnet ut et stevne som har omlag 210 deltagere, ikke inkludert foreldre og instruktører.

Arrangementet har fått 10.000 i støtte fra kommunen samt gratis leie av lokaler for anledningen. Ut over det har de jobbet hardt med å få inn sponsorpenger fra private bedrifter.

Dette har endt opp med å kunne leie inn instruktører fra Danmark og tilby kost og losji til de fremmøtte.

Stevnet er delt i to, den første dagen er det workshops innenfor alle mulig grener innenfor og utenfor friidrettsmiljøet. Det er workshops med kikkert-fotball, klatring i tillegg til tumbling og mer ordinære friidretts-grener.

17 lag

-Det er tilsammen 17 lag fra hele regionen her i dag fortsetter Norborg.

Hensikten er å samles og bli kjent med nye folk innenfor samme sportsgren. I tillegg til det det sosiale er meningen å utfordre deltakerne til å prøve nye øvings-grener.

- Vi har for eksempel en workshop med taekwon do her i dag, Norborg.

Oppvisning

Søndag er det oppvisning i Frøyahallen med innmarsj og presentasjon av alle lagene og en oppvisning av de nye teknikkene og øvelsene de har jobbet med dagen i forveien.

-Det blir skikkelig saker dette her ser du, smiler Marit før hun forsvinner ned til kulturhuset for å dekke på rundt 300 plasser til gallamiddagen som skal arrangeres for deltakerne på lørdags kveld.