Nyheter

Polititet melder at de ved 00:45 tiden natt til søndag ble tilkalt til et utested på Hitra. Serveringsstedet hadde hatt et problem med en overstadig beruset gjest som skapte noen vansker.

Da politiet ankom stedet viste det seg at gjesten ikke ble bortvist på en stillferdig måte, men måtte eskorteres hjem av politipatruljen. Episoden ble avsluttet kl 01:23.