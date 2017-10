Samlet penger i 25 år

Nyheter

Etter å ha samlet inn penger i 25 år er målet nådd. Nå blir det misjonshus i Fillan. Det meldte lokalavisa våren 2005.

- Vi hadde vel ikke trodd at det skulle ta så lang tid, lo damene som 10. mars i 1980 starta en forening med mål om å samle inn penger til et misjonshus i Fillan.

Dette er hva de fortalte i 2006:

- Etter de 15 første årene falt aktiviteten litt, «innrømmer» de pågangrike damene.

- Men vi har no ikke mista motet enda, sier Jonetta Mastad, en av de to formennene som har vært for foreningen.

26 år og tre dager etter at foreningen ble stifta kunne en arbeidsgruppe presentere planene som skal bli en realitet i løpet av kort tid.

Det overordnede målet er at flere skal få ta imot Jesus, og måten det skal gjøres på er nytenkende og kreativt.

Lavterkselhus

- Bedehus-terskelen er høy for enkelte. Men dette skal bli et lavterskelhus, forklarer Nils Vang.

Han har sammen med Leif Bakeng og Ann-Bjørg Strøm sittet i arbeidsgruppa som har jobbet med planene det siste året. Underveis fikk de tipset om å starte et nærmiljøsenter.

Huset skal ha aktiviteter både på dagtid, kvelder og i helgene. Og målet er at de med støtte fra staten på 80 prosent av utgiftene skal kunne lønne en leder for senteret i fullstilling.

Arbeidsgruppa har allerede en mengde forslag til kreative aktiviteter for huset.

- Målet er at det skal være et hus for hele Hitra uten at de fire bedehusene som finnes i dag blir skadelidende, forteller de.

De har også håp om at Hitra igjen skal få ettåringer (red anm. kristne barne- og ungdomsarbeidere) som kan delta i noe av arbeidet i huset, og forteller at Hitra står på venteliste for denne ordningen.

Beste tomta i byen

- Vi har beste tomta i byen, sier Nils Vang.

I løpet av 26 år har planene vært flyttet til ulike tomter rundt i Fillan før de endte opp omtrent der de startet - midt i sentrum.

- Vi hadde kjøpt ei tomt ovenfor omsorgsboligene på fire mål til 70.000 - 80.000 kroner.

Men på grunn av fornminner ville utgraving av denne tomta bli kostbar.

I fjor ba foreningen kommunene om å få bytte tomt, og det lot seg ordne. Nå er de igjen «Midt i smørøyet» med en tre måls tomt på andre siden av veien for Café Hjorten.