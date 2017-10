Disse ni filmene kan du se til halv pris

Nyheter

Førstkommende lørdag 4. november arrangeres for trettiende gang ” Den store kinodagen”, hvor kinogjengerne velge blant en rekke filmer i flere slags sjangre – og det til halv pris.

Disse ni ulike filmene kan du oppleve i kinosalene på Frøya og Hitra:

Info om filmene er hentet fra filmweb.no.

Karsten og Petra lager teater (Frøya)

Karsten og Petra drar på teater med barnehagen. Etter å ha sett Tornerose vil Petra lære mer om teater og Karsten fatter interesse for lyssettingen. Etter et spennende møte med teaterdukkene har Løveungen og Frøken Kanin lyst til å bli skuespillere.

Elias og storegaps hemmelighet (Frøya)

Elias er tilbake! Spennende og morsomme utfordringer står i kø for Elias, som har vokst siden sist vi så ham på kino.

I Storegaps hemmelighet kaster Elias loss mot ukjente farvann. Han får jobb som redningsskøyte i storbyen hvor han møter både fristelser og farer - og blir nødt til å bevise at han er en helt!

Askeladden – I Dovregubbens hall (Hitra)

Vi er i Norge, en gang for lenge, lenge siden. Den fattige bondesønnen Espen Askeladd og brødrene hans begir seg ut på en farefull ferd for å redde kongerikets prinsesse, så de kan bruke belønningen til å gjenoppbygge familiegården. Prinsessen er kidnappet av selveste Dovregubben; et grusomt troll som sies å være umulig å bekjempe.

Bye Bye Germany (Frøya)

Det er få filmer som setter lyset på jødene som ble igjen i Tyskland etter krigen, og enda færre som gjør det i form av en komedie. Dette gjør Bye Bye Germany.

Snømannen (Frøya)

Hollywood-filmen basert på Jo Nesbøs suksessroman "Snømannen" med Michael Fassbender i hovedrollen.

En kvinne forsvinner sporløst, og alt som er igjen er en illevarslende snømann. Detektiven Harry Hole (Fassbender) og hans kollega, Katrine Bratt (Rebecca Ferguson), settes på den mystiske saken. Når enda en kvinne meldes savnet, innser de sammenhengen med en rekke uoppklarte, brutale mord noen år tilbake i tid. Seriemorderen er tilbake, og vedkommende slår til hver gang den første snøen faller.

Rom213 (Frøya)

Elvira på 12 år er på sommerleir, men rommet hun får er oversvømmet av vann. Sammen med romvenninnene Meja og Bea må de bytte rom til Rom 213 - der ingen har bodd på 60 år! Like etter de flytter inn skjer det en rekke uforklarlige hendelser. Ting forsvinner. Lys slår seg av og på uten at noen er i nærheten av lysbryteren. Mystiske skikkelser dukker opp i bilder som blir tatt. Mange andre hendelser oppstår som ingen kan forklare. Men mindre du tror på spøkelser...

Good time (Frøya)

Etter at et klønete bankran setter hans tilbakestående bror i fengsel, drar den hyperaktive og retningsløse kriminelle Constantine Nikas (Robert Pattinson) på en improvisert og adrenalinfylt reise gjennom New Yorks gater i et stadig mer desperat og farlig forsøk på å redde sin bror ut av kasjotten.

A bad moms christmas (Frøya og Hitra)

Amy, Carla og Kiki har vanskeligheter med å takle at deres mødre kommer på besøk i jula.

Happy death day (Frøya og Hitra)

Produsentene av Get Out og the Purge er tilbake med sin nye film, Happy Death Day. Den bortskjemte collegestudenten Tree har alt; penger, utseende og popularitet. Hun har bare ett stort problem, hun blir drept hver eneste dag. Den eneste måten å stanse sirkelen på er å finne ut hvem som dreper henne og hvorfor.