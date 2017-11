Nå ankommer Norges nye kampfly snart Ørlandet

Nyheter

Generalmajor Morten Klever kunngjorde under et pressemøte mandag at tre av Norges nye F-35 kampfly vil lande på Ørland flystasjon torsdag 2. november cirka klokken 14.00. Tidspunktet er vær- og vindavhengig.

Det var adressa.no og nrk.no som først omtalte saken.

Sjefen for kampflyprogrammet kunne også fortelle pressen om strengt sikkerhetsopplegg rundt de nye kampflyene (som koster omtrent 850 millioner kr. pr stk). Blant annet er det innført droneforbud 5 km. rundt flystasjonen.

De første flyene som ankommer Norge og Ørlandet på torsdag vil ha amerikanske piloter og amerikanske merker. Dette er standard prosedyre, skriver adressa.no.

Kampflyene kommer direkte fra fabrikken i Fort Worth, Texas.

I dag er syv norske F-35 kampfly allerede tatt i bruk i USA. Ved Luke Air Force Base i Arizona får norske jagerpiloter opplæring og trening med den nye flytypen. Til sammen er det bestilte 52 F-35 kampfly.

- De neste 45 flyene skal til Norge og Ørland, meddelte Klever under pressemøtet i Oslo.

I følge nrk.no er de nye F-35 flyene høyere og større enn dagens F-16, fordi våpensystemer er integrert i flykroppen i stedet for å være montert på utsiden.

Offisiell overtakelsessermoni av flyene vil finne sted på Ørlandet den 10.november.