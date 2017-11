Nå kan de kjøpe vanntank til de foreldreløse barna

Nyheter

I slutte av september arrangerte Internasjonal kvinneforening Frøya sin årlige matdag, hvor alle øyværinger ble invitert til bords. Inntekten skulle gå til et lite barnehjem i Sør-Afrika.

Marlene van Rooyen-Dahl, leder i kvinneforeningen, er veldig fornøyd med overskuddet.

- Det ble bra oppmøte på klubben selv om det var både dansegala og litt forskjellig som skjedde rundt omkring i øyrekka. Vi disket opp med stor middagsbuffet og dessert. Veldig populært var loddsalg. Litt underholdning fra våre fillipinske danseglade damer fikk stor applaus.Vi satt igjen med hele kr 10 365 etter både leie, innkjøp osv ble trukket fra. Noen av medlemmene har donert beløpet av sine innkjøp til prosjektet.

Går til akutte behov

- Jeg var i kontakt med Beathe Ross, som er en av gründerne av prosjektet. Hun er norsk og har bodd i Sør-Afrika i nesten tyve år. Prosjektet går ut på å tilby barnehage til tenåringsmødre som vil fullføre skolegang, foreldreløse barn hvis foreldre døde av HIV/AIDS for å prøve å finne fosterhjem. Også skolehjelp som engelsk opplæring og datahjelp på programmet. Vi snakket ganske lenge i telefonen og jeg fikk da spørsmål om hvor spesifikk pengene skulle til og jeg svarte at det skulle dit det var akutt behov. Ny vanntank på 2000 liter, ny komfyr, mulighet til å beholde vikarene osv. var det som var på listen. Tallet på barn både på barnehage og leksehjelp er på 75 og de har bare seks ansatte inkludert de to vikarer som de gjerne vil beholde. Gleden var i vertfall stor da jeg leste beløpet som vi skal donere. I sørafrikansk rand blir det litt over R17 000 som betyr at pengene strekker langt. Beathe Ross skal tilbake til Sør-Afrika om tre uker og vil sende bilder av hvor og til hvem pengene strakk til.