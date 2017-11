Kystverket godkjenner næringsplaner i Vikasundet

Nyheter

Eieren av den tidligere tangfabrikken i Vikasundet har søkt kommunen om å få utvide næringsområdet. Kystplan har utarbeidet planforslaget, der det står at området skal utvides til blant annet å kunne bygge flere lagerbygninger, lagerplass for fiskere, utvide flytebryggen for de seks fiskebåtene som er der i dag, og bygge flytebrygge med inntil 30 båtplasser. Grunneier Per Wågø, som selv er fisker, ønsker også å bygge seg et hus på eiendommen, for å kunne flytte dit permanent og være nærmere arbeidsplassen.

Forvaltningsutvalget la planforslaget ut til høring i august. Kystverket ga sitt høringssvar i oktober, og har ingen merknader når det gjelder sitt ansvarsområde.

- For vår del kan planen med bestemmelser egengodkjennes som forelagt, skriver Kystverket.