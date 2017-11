2:6: Vi spør øyværinger på gata om handlevanene

Nyheter

Navn: Ole Jakob Stølan

Alder: 18 år

Yrke: Elev ved Guri Kunna videregående skole, skolested Frøya.

- Er du flink til å bruke de lokale butikkene?

- Nei ikke så veldig, jeg handler en del på Sporten.

- Handler du mye på nett?

- Ja. Det er oftere et bedre utvalg på nett.

- Hva handler du på nett og hva handler du lokalt?

- Lokalt handler jeg joggebukser og treningssko. På nett blir det jeans, ordentlige hettegensere og jakker.

- Hva vil det bety for deg om de lokale spesialbutikkene blir lagt ned?

- Det vil ikke ha så mye praktisk betydning for jeg får jo tak i det jeg trenger på nett, men det er trivelig at de er her og det er veldig greit å kunne prøve klærne før man handler dem.