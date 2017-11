Solgte laks for 5,7 milliarder i oktober

Nyheter

10 prosent volumvekst for laks

I følge Norges Sjømatråd eksporterte Norge 98 000 tonn laks for 5,7 milliarder kroner i oktober.

- Det er en volumøkning på 10 prosent eller 8 500 tonn og en verdiøkning på 2 prosent eller 123 millioner kroner fra oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 807 000 tonn laks for 53,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 1 prosent, mens verdien økte med 9 prosent eller 4,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i oktober måned 54,65 kroner per kilo mot 60,12 kroner i oktober i fjor. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i oktober, skriver sjømatrådet i en pressemelding.

Redusert ørreteksport

Norge eksporterte 4 000 tonn ørret for 253 millioner kroner i oktober. Det er en volumnedgang på 18 prosent eller 866 tonn og en verdinedgang på 18 prosent eller 54 millioner fra oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 30 000 tonn ørret for 2,3 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 51 prosent eller 30 400 tonn og en verdinedgang på 32 prosent eller 1 milliard kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og Kina kjøpte mest ørret fra Norge i Oktober.

Sammen med eksporten av 177.000 tonn annen sjømat ble oktober nesten en rekordmåned.

- Med en sjømateksport på 9,1 milliarder kroner var oktober den nest beste enkeltmåneden for norsk sjømateksport noensinne. Lakseeksporten økte i oktober med to prosent, hvitfiskeksporten totalt økte med 10 prosent, mens makrell- og sildeeksporten ble redusert med 19 prosent. Den totale sjømateksporten i oktober overgikk dermed ikke den historiske rekordmåneden oktober i fjor, sier Asbjørn Warvik Rørtveit direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd.