5:6: Vi spør øyværinger på gata om handlevanene

Nyheter

Navn: Ole Ingebrigtsen

Alder: 64 år

Yrke: Bussjåfør

- Er du flink til å bruke de lokale butikkene?

- Jeg er ikke så veldig flink. De jeg bruker fast er Europris, Alfo og Byggern.

- Handler du mye på nett?

- Nei, jeg handler svært lite på nett. Det siste jeg kjøpte var et bobiltrekk og en kompostbinge, som jeg ikke fikk tak i utpå her.

- Hva handler du på nett og hva handler du lokalt?

- Lokalt handler jeg litt klær. Jeg er innom Cubus før jeg drar på ferie. Klær kommer jeg aldri til å handle frivillig på nett. Ellers holder jeg på å sette i stand en båt og alt verktøy og materiell handles lokalt.

- Hva vil det bety for deg om de lokale spesialbutikkene blir lagt ned?

- Det ville blitt mer tungvint for da blir jeg nødt til å kjøre til Orkanger eller Trondheim for å få tak i det jeg skal ha. Jeg er skeptisk til netthandel så det ville jeg ikke begynt med. Mange blir lurt når de handler på nett og det er vanskelig å vite hva man får. Jeg har handlet på ebay én gang, et blad og ei kjede til ei motorsag. Verken kjedet eller bladet passet til saga så det ble bomkjøp.