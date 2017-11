Interessert i en tidligere hurtigbåt-avgang til Trondheim?

Nyheter

Hitra næringsforening har registrert et ønske hos lokale næringsaktører om en tidligere avgang med hurtigbåten fra Sandstad. Dette for å kunne delta på heldagsmøter i Trondheim, for å nå tidligere fly ut fra Værnes og for å nå den første avgangen med Fly Viking fra Ørland med ankomst Gardermoen kl. 08.40.

Øyværinger sliter med å rekke det nye billigflyet To nye, daglige flyavganger Ørland-Oslo er vanskelig å nå med dagens hurtigbåttilbud til/fra Hitra og Frøya. Men nå vil næringsforeningene vil jobbe sammen for å nå flyet i tide.

Daglig leder i Hitra næringsforening, Randi Storsve Lundquist, har laget en spørreundersøkelse angående hurtigbåttilbudet som både bedrifter og privatpersoner kan svare på, og som næringsforeningen etter hvert kan slå i bordet med overfor AtB og Fylkeskommunen.

- Innenfor denne kontraktsperioden mellom fylkeskommunen og AtB når det gjelder drift av hurtigbåtruten Trondheim-Kristiansund kan det være mulig å få til en avgang kl. 05.20 fra Sandstad med ankomst Brekstad kl. 06.00 via Lensvik og til Trondheim kl. 07.15. Det vil medføre at den siste båten fra Trondheim kl. 21.00 går helt til Sandstad med ankomst kl. 22.45, opplyser Storsve Lundquist.

Trenger engasjement

Det har tidligere uten suksess vært forsøkt med en slik avgang, og fylkeskommunen og AtB har derfor bedt om en «markedsundersøkelse» for å lodde interessen både i jobb- og fritidssammenheng.

- Vi har lovet å komme tilbake med en slik kartlegging før utgangen av november måned, derfor trenger vi din tilbakemelding snarest og senest 15. november.

Storsve Lundquist legger til at hun håper at Frøya næringsforum kan kjøre en tilsvarende undersøkelsen hos seg.

Undersøkelsen finner du ved å følge denne linken.