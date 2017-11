”Gutta” med nytt serveringssted

Nyheter

På Hjorten kjøpesenter i Fillan åpnet det torsdag den 2. november et nytt serveringssted kalt ”Gutta på Hjorten”.

Virker navnet kjent? Det er nok fordi det minner om kafeen ”Gutta på Torget” ved Hitra bibliotek.

En av eierne, Ole Kristoffersen, bekrefter at det er de som står bak begge.

- Vi har tatt konseptet ”Gutta på torget” til Hjorten kjøpesenter. Da vi fikk forespørsel fra kjøpesenteret om ledig plass her så takket vi ja til det, fordi vi synes dette er en spennende plass.

Mens Ole har ansvaret for det nye serveringsstedet, sørger medeierne Snorre Athammer og Kristoffer Schei for å drifte serveringsstedet på torget videre.

Satser på lunsj og raske retter

Det er snart ett år siden de startet opp med ”Gutta på torget”, legger Kristoffersen til.

- Og konseptet det har fungert veldig bra. Derfor satser vi videre på nogen lunde samme type meny.

Det blir ikke vel tøft å skulle drive to serveringssteder da?

- Vi har ikke vurdert det slik. Her kan vi potensielt nå flere hundre hver dag, men med litt annet konsept. På torget har vi mer en restaurant, mens her på senteret satser vi på lunsj og raske retter. Derfor tar vi sjansen på et utsalgssted nummer to.

Foreløpig har det nye serveringstilbudet blitt godt mottatt.

- Det var helt fullt her på torsdag, fredag og lørdag. Det har ikke gått mange dager ennå, men vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Nå har vi vært mest opptatte av å komme i gang, pusse opp og gjøre dette til et koseligere utsalgssted, men etter hvert vil vi kunne utvikle menyen videre. Ved å finne ut hva folket vil ha servert til lunsj her, smiler Ole Kristoffersen.