Her planlegges helseutbyggingen

Neste torsdag, 16. november, inviterer Frøya kommune til nabomøte/åpent møte om den store helseutbyggingen for Morgendagens omsorg.

Det jobbes nå med grunnerverv for et område som strekkes seg fra Beinskardet, hvor kommunen har omsorsgboliger fra før av) og nesten til Rabben på Sistranda. Planområdet er på hele 51 dekar - se innramming på kart.

I planen for morgendagens omsorg skal det bygges et helsehus med 28 plasser (hovedsaklig korttidsplasser) og 48 omsorgsboliger for heldøgns omsorg.

Totalt er utbyggingen beregnet å koste cirka 300 millioner, hvorav en stor del er statlig finansiert.