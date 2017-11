Utvider café med "mini mathall"

Nyheter

Café Sjøstjerna melder at de blir å holde stengt ei hel uke. Dette på grunn av at de nå skal utvide og bygge om den populære kafeen på Stjernesenteret, Sistranda.

De forteller via sin Facebook-side at de også skal utvide med en ”mini mathall” hvor det blir mulig å kjøpe lokal mat og godt tilbehør som marmelader, krydder, oljer, sauser, flatbrød, sjokolade, søtsaker, kaffe, te etc.

- Vi gleder oss til å åpne en ny og renovert cafe og vi håper at våre kunder blir fornøyd med den nye satsingen vår!

Nyåpningen blir mandag 13.november.