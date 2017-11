- Det kommer til å bli en uforglemmelig kveld

Nyheter

- Nå gleder vi oss veldig til at toppetasjen på Hotell Frøya omsider skal bli ferdig, smiler Hotell Frøyas mat- og drikkeansvarlig, Lena Fillingsnes.

Arbeidet blir trolig ferdig i slutten av desember, men den offisielle åpningsfesten av "skybaren" Søvest arrangeres lørdag den 20.januar.

- I tillegg feirer Hotell Frøya 30 år i 2018. Så i anledning både jubileum og åpningsfest har vi virkelig tenkt å slå på stortromma denne gang. Det skal feires til gagns!

Fra spøk til øl

Det kommer til å være mye fokus på god, lokal mat og drikke på hotellet denne kvelden.

- Vi har hentet inn kokker fra restauranten NordØst i Trondheim som skal lage mat for oss under åpningen. De skal også inspirere oss videre når det gjelder å ta i bruk lokale råvarer og lage ulike coctailer. Både Lars Erik Vesterdal og Håkon Solbakk er kjente og utrolig dyktige kokker. Sistnevnte er blant annet på kokkelandslaget og vant to OL-gull i fjor.

Fillingsnes forteller også at det skal arrangeres en "ølkamp" mellom Ringnes Bryggeri og Bryggeriet Frøya, om hvem som har det beste ølet.

Det er ingen ringere enn Arne Hjeltnes som stiller som konferansier.

- Det var i grunnen ganske tilfeldig, men Arne er en dyktig mann. I tillegg til å ha god peiling på mat og drikke, har han i tillegg vært her ute en del tidligere. Vi nevnte konferansier-oppdraget først som en spøk da han var innom hotellet, men så har vi mailet litt fram og tilbake og kommet fram til at det passet sånn. Arne Hjeltnes har dessuten laget en egen "Søvest-øl" til oss, med en liten Brimi-touch.

Håper på full toppetasje

Når det gjelder musikalsk underholdning så har hotellet booket den lokale vokalgruppen Femme.

- I tillegg kommer det en gjeng fra dinnershowrestauranten Wallmans Oslo. Dette er den første gangen de tar turen til Frøya, så det blir veldig spennende.

Både Lena og daglig leder Valborg Bekken legger til at det ikke er hverdagskost på verken Frøya eller Hitra at det arrangeres en åpningsfest slik som dette. Oppe i toppetasjen har de plass til å ta i mot 200 gjester.

- Så vil man ikke gå glipp av dette er det bare å melde seg på med en gang. Det kommer til å bli en uforglemmelig kveld!