Tannklinikken er blitt et miljøfyrtårn

Torsdag fikk Frøya tannklinikk det synlige beviset på at de er sertifisert som miljøfyrtårn. Fungerende ordfører Pål Terje Bekken hadde med seg blomster og diplom.

Tannlege Nils Bartsch forteller at prosessen med sertifisering har vært todelt, der administrasjonen på fylkeskommunen har gjort en del av det overordna arbeidet, samtidig som de på klinikken har gjort sitt. At tannklinikken er miljøsertifisert betyr blant annet at man har god søppelsortering, at man har redusert papirforbruket og bruker miljøvennlige produkter ved rengjøring.

- Men engangsutstyr må vi fortsatt bruke, på grunn av hygienen, sier Nils Bartsch.

Frøya tannklinikk er det fylkeskommunale tannlegetilbudet på Frøya, som i første rekke gir tilbud til barn, ungdom og andre som har rett på gratis tannpleie.