Ny pallplass for Anka - nå kan hun bli lagleder for Team Norway

Nyheter

Undervannsfotograf Ann Karin "Anka" Matberg fra Fillan har innkassert en ny tredjeplass i den tyske Unterwasser Visions sin oktober-konkurranse. Også i september-utgaven av konkurranse oppnådde hitterværingen en pallplass. Hun ligger dermed an til å bli best av de norske og dermed teamleder for Team Norway neste år.

Unterwasser Visions arrangerer månedelig en fotokonkurranse der leserne og en fagjury vurderer innsendte bilder. I oktober var 56 bilder til vurdering i månedstemaet "drama". Ann Karins bilde "Eaten Alive" viser en liten fisk bli spist.

- Det som er så livlig er dødelig for fisken. Et drama. Stort fotografert, skriver fagjuryen om bildet, som kan ses på Unterwasser Visions nettside. Ann Karin endte på en 7. plass i publikums-avstemningen med det samme bildet. Klar vinner denne måneden var Ernst Koschier fra Østerrike med bildet "Plastic Lunch", som viser fisker som spiser av plastavfall i sjøen.

Med dette resultatet ligger Ann Karin Matberg best an av de norske.

- Jeg kan sikre en topp-ti plassering sammenlagt gjennom hele året om det ikke går skikkelig «på snørra» nå i november. Det blir spennende å se hva november-konkurransen resulterer i, forteller Ann Karin.

I lagkonkurransen i oktober, som også gjennomføres av nettstedet, ble Team Norway best sammenlagt. Det norske laget besto i tillegg til Ann Karin Matberg av Bjørnar Nygård, Lill Haugen og Rune Edvin Haldorsen. Tyskland vant lagkonkurransen. En tysker vant også den individuelle konkurransen.