Slik skal det skapes enda mer julestemning på Sistranda

Nyheter

Lørdag 2. desember blir det virkelig mulig å komme i julestemning på Frøya. For i tillegg til den tradisjonelle nissemarsjen og juletretenningen på Sistranda, skal Frøya Handelsstand i år arrangere julemarked.

- Dette gjør vi fordi vi ønsker å skape enda mer julestemning på Sistranda. Da vi hadde medlemsmøte tidligere i år kom et julemarked opp som tema. Flere hadde besøkt julemarkedet på Hitra i fjor og syntes det var veldig koselig, så vi hadde lyst til å gjøre noe tilsvarende på Frøya. Det forteller leder i Frøya handelsstand, Eli Kristin Fredagsvik.

Frøya handelsstand har valgt å legge sitt arrangement innendørs.

- Det gjør vi fordi været her ute kan være ganske ustabilt, smiler Eli Kristin og tilføyer at de dessuten har to romslige kjøpesenter.

- Utstillerne kommer til å ha salgsboder fordelt på Stjernesenteret og Kysthaven.

Nissen parkerte reinsdyrene før ankomst Sistranda Med Sara Marlen og Marie Emilie som blide fanebærere, gikk nissemarsjen målbevist mot torget på Sistranda. Juletreet ble tent til korpsmusikk, og nissen delte ut godteposer.

Julestemning på begge øyene

Det har vært litt fram og tilbake med tidspunktet for julemarkedet, legger Fredagsvik til, fordi det først ble lagt til samme helg som julemarkedet på Hitra.

- Det var ikke meningen, så derfor har vi flyttet vårt arrangement til helga før.

Fredagsvik tror det fint lar seg gjøre å arrangere to julemarked her i øyriket.

- En del blir sikkert å besøke begge, og de øyværingene som ikke drar mellom øyene har da mulighet til å stikke innom et julemarked der de bor. Dessuten blir ikke julemarkedene helt likedan.

Fint for utstillerne er det også å kunne ha salgsboder begge stedene. Det kommer stort sett til å være lokale utstillere representert på julemarkedet på Frøya, samt enkelte eksterne aktører.

- Så langt er det 13 sikre utstillere og noen som vi ikke har avklart ennå. Vi regner med det kommer flere til.

De som så langt har sagt ja til å stille er:

Garnviks Røkeri

Bryggeriet Frøya

Torbjørn Dragsnes med sine treprodukt

Dolmøy Seafood

Rabben Restaurant

Hurran Villsau

Krzysztof Zboralski med julefotografering

Lotusklinikken

Frøyværingen

Venke Glørstad med helse- og velværeprodukter

En dukkemaker

Ansiktsmaling

Er det andre som kunne tenkt seg å stille ut så er det bare å ta kontakt, oppfordrer Eli Kristin Fredagsvik.