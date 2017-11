Finpusser formen foran semifinalen

Nyheter

Tines matcup er en konkurranse for kokk- og servitør-elever fra hele landets videregående skoler. Første runde gikk på å levere inn sitt menyforslag med beskrivelse. Av seksti lag som leverte, ble tredve plukket ut til semifinale. Begge tremannslagene som meldte seg på fra Guri Kunna: Frøyas Arme og Team Påmaras kom gjennom det nåløyet. Nå trener de til semifinalen som går i Trondheim.

- Du må ha litt mer salt, sier Daniel Phengphen til Asbjørn Jakobsen Holmeide, som smørsteker gulrot og purre som skal i fiskesuppa.

Daniel er hyret inn som veileder for lagene. Han er tidligere elev ved skolen, som har hatt læretida si på topprestauranten Credo i Trondheim, og der gjorde det sterk i kokkekonkurranse for lærlinger.

Det er bare ti minutter til testpanelet skal finne plassene ved bordet, og Pål Kristian Hjelen stresser litt med den alkoholfrie velkomstdrinken. Men innen alle har satt seg, er han klar til å servere.

Etter velkomstdrink kommer forretten på bordet: fiskesuppe med løkring på en seng av gulrot og purre, posjert torsk og sprø grønnkål. Det vil si: i dag hadde de ikke klart å skaffe torsk, så det blir sei i stedet. Seistykket duger som bare det. Rundt bordet kommer det skryt for suppa. Og for fisken som er perfekt kokt. Det eneste det blir litt uenighet rundt er løkringen. Undertegnede var blant dem som syntes den funka veldig godt sammen med den litt syrlige suppa.

Hovedretten er det derimot total enighet om. Lammefileten hadde de bare truffet så godt med. Kjøttet perfekt stekt, grønnsakene likeså. Og potetmosen med en anelse sennep løftet smaksopplevelsen. Ingen rundt bordet fant noe som helst å sette fingeren på: slik bør det gjøres når de kommet til konkurransen i Trondheim.

Desserten er en brunostkake med bringebær-sorbet og karamellsaus. Her viser det seg at karamellen har fått litt for lang tid på varmen. Den stivnet på tallerkenen. Men brunostkaka (egentlig en mousse) og sorbeten funker utmerker, både hver for seg, og sammen.

Daniel Phengphen og lærer Elisabeth Jensen vil høre hva kveldens smakspanel har å si, og tar med seg tilbakemeldingene. Sånn bortsett fra den stivna karamellsausen, og en viss uenighet om hvor godt løkringer passer i fiskesuppe, var hele bordet enige om at disse rettene kan elevene trygt stille til konkurranse med. ​