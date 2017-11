Elever fra Guri Kunna viser fram nytenkning

Nyheter

Inaktivitet og stillesitting er torsdag temaet i nysatsningen fra NRKs vitenskapsmiljø på Tyholt i Trondheim, programserien “Viten og Vilje”.

I den anledning har et tv-team besøkt den nye “spillebula” i Frøyahallen. Her er det rigget til åtte spinningsykler foran hver sin skjerm. På skjermene går et krigsspill med tanks. Det spesielle med spillet er at man må sykle for å få tanksen til å gå framover.

Opplegget er en del av folkehelsesamarbeidet Guri Kunna videregående skole har med St. Olav og NTNU.

Eksempel på nytenkning

- Prosjektet fra Frøya kommer inn som eksempel på nytenkning rundt dette med å få folk i aktivitet, forklarer journalist og producer i NRK Science, Frida J. Krüger som forteller om en flott og inspirerende opptaksdag på Sistranda.

Det beste fra to verdener

Kristoffer Hagen har brukt tre år på å utvikle spillet. Først som en masteroppgave med NTNU, nå som en del av en doktorgrad.

- Jeg synes spinning er fryktelig kjedelig. Ideen var å bruke underholdningen i et spill i en treningssetting, for å få det beste fra to verdener. Når man spiller dette så tenker man ikke på at man beveger seg. Men når man går av sykkelen kan man være helt utslitt, fortalte han til lokalavisa da “Playpulse” ble åpnet tidligere i høst.

På tv torsdag

“Viten og vilje – Sofaen Dreper” sendes på NRK 1, 20:25 torsdag 16. november.

Programmet legges også ut i NRKs nettspiller allerede fra kl. 06:00 samme morgen.