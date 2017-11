- Så gøy og bra at det måtte gjentas

Nyheter

Onsdag kunne Utihavet avsløre første artist til neste sommers festival på Mausund.

- Det er Vassendgutane som kommer tilbake i 2018, forteller Joar Johansen i festivalledelsen til lokalavisa.

Vassendgutane er et av de største og mest etterspurte livebandene i Norge. Bandet fra bygda Åmdalen i Ørsta har holdt det gående i over tjue år, og har flere kjente låter som ”Granada”, ”Milf og pils” og ”Ungkar med dobbelseng”. De spiller det de selv kaller for ”fest-country” og har gjort stor suksess med sin uhøytidelige og humoristiske vri på musikksjangeren.

- Vassendgutane spilte hos oss i 2016, og allerede da de gikk av scenen var vi enige om at dette var så gøy og bra at vi måtte gjenta det, forteller Joar Johansen videre.

- Etter to års venting mener vi det er på tide.

Utihavet-festivalen arrangeres fra onsdag 4. til søndag 8.juli i 2018. Vassendgutane blir å opptre fredag 6.juli.