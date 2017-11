Husker du Pepringen fyr? Nå skal Pepperkakeøya skapes igjen

Nyheter

Adventstida nærmer seg, og nærmest tradisjonen tro inviterer Frivilligsentralen på Frøya til å gjenskape Pepperkakeøya Frøya. Fra førstkommende mandag og fram til 1. desember kan store og små avtale levering av sine pepperkake-bygninger, som til sammen blir til utstillinga Pepperkakeøya Frøya i adventstida.

- Vi ønske alle kreasjoner velkommne fra både små og store. Ønsker du å komme hit til sentralen å lage er det også lov. Bare ring og avtal, forteller Frivilligsentralen på HFkalenderen.no. Her loves også premier for både skoler, barnehager og privatpersoner.

En av de mer oppsiktsvekkende skaperverkene for et par år tilbake var Sletringen fyr-kopien Pepringen fyr, skapt av Roald Skagen og Jan Ryen. Det var et over to meter høyt tårn av pepperkaker.

- Vi er et stykke unna pepperkakehusutstillingen i Bergen, men når det er sagt så er dette i ferd med å bli en fin juletradisjon her på Frøya, fortalte Britt Ohrø på Frøya Frivilligsentral til lokalavisa ved avduking av den forrige utstillinga.