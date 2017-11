Klar for å innvie klubbhuset

Nyheter

I ett år har medlemmer i Hamarvik båtforening jobbet dugnad for å gjøre ferdig klubbhuset i båthavna. Denne uka kom møblene på plass, og i helga blir det innvielsesfest for dugnadsgjengen.

- Foreninga har 43 medlemmer, men det har vært en mindre gruppe av oss som har jobbet med å få det ferdig. Vi er ganske fornøyde med hvordan det har blitt, så nå til helga blir det en liten feiring, ja, forteller Jan Ivar Tanemsmo i båtforeninga.

Bygget har fått gjestetoaletter og dusj, og er innredet i to etaskjer, der andre-etasjen kan brukes som møtelokalet. Ved siden av å være et lokale for båtforeningas medlemmer, vil de også satse på å leie ut lokalet til mindre arrangementer og møtevirksomhet.

- Vi har sitteplasser, kopper og kar til et lag på 30 personer. Så vi satser på å kunne leie ut til konfirmasjoner eller mindre selskap, sier Jan Ivar Tanemsmo.