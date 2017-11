Tre redaksjoner om ett tema

Nyheter

Journalister fra redaksjonene i Fosna-Folket, Adresseavisen og Hitra-Frøya har i høst samarbeidet om prosjektet med overskriften "Trøndelag redder verden". Mandag kveld slippes første del av resultatet på de respektive avisenes pluss-løsninger.

"Trøndelag redder verden" skal forsøke å vise hvordan sjøområdene her på kysten gjennom kjente og kanskje mindre kjente metoder bidra til å øke verdens matproduksjon. Ideen har sitt utspring hos Fosna-Folket. Tidlig i prosessen koplet også Adresseavisen og Hitra-Frøya på redaksjonelle ressurser.

Hvordan bidra i det store bildet

- I en lokalavis blir det naturligvis så vi skriver om mye smått. Det er vår rolle og det er viktig, men i dette prosjektet ønsket jeg å gjøre noe helt annet. Ideen var å ta tak i noen av de store globale utfordringene i verden, og ta dem ned på et lokalt nivå. FN forventer at verdens befolkning øker med 32 % mot 2050. For å ha mat til en fremtidig befolkning på nesten 10 milliarder, mener FNs matvareorganisasjon at verden må øke matproduksjonen i havet med 70 prosent. I vårt prosjekt ser vi på hvordan Trøndelag kan bidra i det store bildet. Hvor mye kan vår region øke matproduksjonen de neste 30 årene, sier prosjektleder Alexander Killingberg. Han er også redaktør i lokalavisa Fosna-Folket.

Journalister, fotografer og designere har jobbet sammen både gjennom fysiske møter og digitale møteplasser de siste ukene for å få resultatet på plass. De har lest store mengder dokumenter, pratet med en rekke eksperter og møtt folk fra ulike, havrelaterte bransjer ute på feltet.

Også kontroversielt

- Det er et svært viktig tema vi nå setter fokus på, men det er også kontroversielt. Det er langt ifra unison enighet om å femdoble produksjonen av norsk oppdrettslaks, sier Killingberg. Første del av prosjektet slippes mandag på nettavisene og tirsdag i papiravisene, deretter går det slag i slag med nye reportasjer og vinklinger de neste ukene. Det blir også ulike "stunt" underveis.

Det er første gang disse tre redaksjonen har jobbet så tett og omfattende sammen om ett tema.

- Når Fosna-Folket, Hitra-Frøya og Adresseavisen samarbeider om et slikt prosjekt, når vi ut til et svært stort publikum. Det har også sine fordeler å jobbe på tvers av redaksjonene. Vi får utnyttet hverandres kompetanse. For vår del, mener jeg at vi lærer mye av et slikt samarbeid, sier Killingberg.

Redaktør i lokalavisa Hitra-Frøya, Bjørn L. Rønningen, vektlegger det samme.

- Å ta globale spørsmål ned på lokalplanet er en så omfattende jobb at ingen av oss hadde klart det på samme måte alene. Med samarbeidet har vi fått hentet ut mest mulig av kunnskapen som ligger i de store, internasjonale føringene og forskningsmiljøene i Trondheim. Dette har vi kombinert med kunnskapen, eksemplene og folkene som finnes lenger ut på kysten. Jeg gleder meg, sier Rønningen.

Preger Trøndelag

Stian Wallum, leder i samfunnsavdelingen i Adresseavisen, sier at Adresseavisen ønsker å dekke den rivende utviklingen av havnæringen tett, fordi den allerede preger Trøndelag. Og den vil gjøre det i enda større grad framover.

- De naturgitte forutsetningene i hav- og fjordområdene i Midt-Norge og teknologimiljøet ved NTNU og Sintef gjør framtidsutsiktene særdeles spennende – her må vi følge med. Samtidig er det stor uenighet om forskningen rundt de miljømessige konsekvensene av produksjonen, det må også pressen dekke. I «Trøndelag redder verden» jobber Adresseavisen tett med Fosna Folket og Hitra Frøya for å få fram ny og spennende journalistikk. Forsknings- og næringsjournalister fra Adresseavisen har samarbeidet med journalister og redaktører i avisene tettest på havnæringen. Jeg gleder meg til å se resultatet av denne nye måten å jobbe sammen på, sier Wallum.

