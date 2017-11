Nytt styre i FUR

Nyheter

Torsdag kveld hadde Frøya ungdomsråd sin årlige ”høring”, med valg/gjenvalg av leder, nestleder og to styremedlemmer, og diskusjon rundt ulike saker som opptar ungdommen.

- Vi har sagt til ungdommen at alle kan komme til høringen, og at det ikke er noen forpliktelser til å være med i ungdomsrådet. Vi ville fortelle litt hva ungdomsrådet gjør og hva vi vil jobbe med fremover. Og kanskje få tent en liten gnist i ungdommene, og bidra med saker de har lyst til å jobbe med, sier nestleder Iver Tanemsmo.

Men det var bare tre som hadde møtt opp i tillegg til styremedlemmene.

Mariel Kjønnøy var der for å høre hvilke saker rådet skulle ta opp. Hun synes flere burde møtt opp.

- Jeg synes flere skulle vært her og hørt på. Det er viktige saker for ungdommen, som for eksempel debatten om hvor studiespesialiseringen skal være hen, sier Mariel.

Eskil og Marius Furberg Hoff hadde også møtt opp. De er åpen for å stille til valg i rådet, men lar ledervervet ligge foreløpig.

- Det er litt heftig å bli leder med en gang kanskje. Jeg har ikke vært med i rådet før.

- Kunne du tenkt deg å bli medlem da?

- Jeg har i alle fall lyst til å finne ut mer om hva rådet er, og kunne tenkt meg å bli medlem for å kunne si min mening om Frøya-samfunnet, sier Eskil, som var der sammen med tvillingbroren Marius, som også kunne tenkt seg å bli medlem.

De fikk høre mer om hva ungdomsrådet driver med av leder Lotte Skarsvåg og varamedlem Sara Knutshaug. De skulle også ønske at flere hadde vært interessert i å engasjere seg i ungdomsrådet.

- Da kunne de sett hva vi holder på med og hvilke muligheter vi har, sier Lotte.

- Det er ikke sikkert alle vet hva ungdomsrådet går ut på. Vi er med og påvirker folket. De hører på ungdommen føler jeg. Det er jo vi som er fremtiden, mener Sara.

- Så dere har makt?

- Ja, det har vi. Kommunen er veldig glad i å bruke oss, men vi skulle ønske at de brukte oss enda mer, sier Lotte.

- De skulle blitt presset til å bruke oss enda mer. Vi har nok vært litt for lite på, og ventet på at de skal bruke FUR. Men nå skal vi bli flinkere til å si at dette har vi lyst til å være med på, dette må dere inkludere oss i, sier Iver.

Hva er de viktigste sakene dere vil jobbe med fremover?

- Det er lokaliseringen av helsehuset. Og vi har jobbet mye med organiseringen av studiespesialiseringen. Det får vi svar på i neste uke.

- Hva gjør dere dersom det går mot det dere mener?

- Det har vi ikke snakket så mye om. Men vi må møtes og se om det finnes noe vi kan endre på innenfor den innstillingen skolen kommer med, sier Lotte.

- Det har vært så mye om den saken i media, at hvis de ikke har hørt på oss frem til nå, så er det ikke mye vi kan gjøre etter at de har tatt avgjørelsen. Jeg håper bare de hører på frøya-folket, mener Sara.

Er det mange som går rundt og har meninger om skolen, og ting som bør gjøres?

- Jeg tror det er veldig mange. Men at de ikke tør å si det, eller ikke vet hvor de kan si det. Da er ungdomsrådet rette plassen. Du trenger ikke vite mye om politikk for å bli med her. Og vi i rådet er ikke samstemt, vi har ulike meninger vi og, sier Sara.

- Vi skjønner at alle innad i rådet har ulike meninger. Men vi samarbeider veldig godt, og prøver å finne løsninger. Vi kommer jo med samlede uttalelser på ulike ting. Men det som er fint med et ungdomsråd som har flere ulike meninger, er at vi kan se på ting fra ulike vinkler for å finne gode løsninger. Det kan gjelde både byggesaker, skolesaker og egentlig alt. Det er tross alt vi som er fremtiden for Frøya og da er det viktig for oss å være med og ta avgjørelser, mener Iver.

Nytt styre i FUR

Da valget ble gjennomført valgte Lotte å trekke seg som leder på grunn av det tidkrevende styrevervet i ungdommens fylkesting og sitt engasjement i MOT.

Iver Tanemsmo tok over ledervervet, mens Sara Knutshaug tok over nestledervervet.

Marius Furberg Hoff ble valgt til styremedlem, mens broren Eskil ble valgt som vara. Mariel Kjønnøy ble også valgt som vara.

Elisabeth Berg og Sandra Michelle Tøften Jackson fortsetter som styremedlemmer.