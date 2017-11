Har valgt modell for studiespesialiseringa

Nyheter

Rektor Espen Arntsberg har kommet frem til den modellen for studiespesialisering han mener er best for Guri Kunna videregående skole, og som er i tråd med bestillingen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Tirsdag forteller han hva valget blir.

- Vi presenterer valget først for ansatte, og så for elever, sier Arntsberg.

- Forventer du noen reaksjoner etter presentasjonen?

- Det vil jeg tro. Det er mange som har ulike meninger om hva som er den beste løsningen, og det vil nok bli diskutert blant både elever og ansatte. Men vi kjørt en prosess på dette siden mars og diskutert veldig mye, og har nå kommet frem til en endelig løsning.

- Er det en kompromissløsning, eller er det en av løsningene som har blitt foreslått tidligere?

- Det ønsker jeg ikke kommentere før i morgen, sier Arntsberg.