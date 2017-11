Rådmannen vil plusse på 20 ansatte, flertallet mener det er for mye. Vil heller gi pc til alle skolebarn

Nyheter

Frøya formannskap startet i går behandlingen av neste års kommunebudsjett. Dagen gikk med til virksomhetenes presentasjoner, etterfulgt av rådmannens forslag og innledende politisk diskusjon.

I dag fortsetter denne diskusjonen som skal munne ut i formannskapets innstilling til budsjett.

​Rådmannen har lagt fram et ekspansivt budsjett, der det legges opp til en økning på nærmere 20 årsverk. Det politiske flertallet (Ap) mener dette er en for stor økning, og har lagt inn forslag om at seks av de nært 20 årsverkene tas bort.

Flertallet ønsker derimot en større satsing på den digitale skolehverdagen, og har fremmet et forslag som innebærer at alle elever i grunnskolen på Frøya skal få sin egen PC, eventuelt nettbrett.

Lokalavisa kommer tilbake med mer om budsjettet når formannskapet har vedtatt sin innstilling.