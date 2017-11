Passerer 400 årsverk

Nyheter

Et privat næringsliv som tjener penger og ekspanderer med antall arbeidsplasser gir også ekstra penger til kommunen. Økte skatteinntekter er den største enkeltårsaken til at Frøya kommune har så romslig økonomi. Også flere andre faktorer teller inn, blant annet at kommunen har så stor vekst i folketallet at den er kvalifisert til å motta veksttilskudd fra staten på 3,9 millioner kroner for 2018.

Totalt viser prognosen at kommunen vil få økt sine frie inntekter fra 284,7 millioner i år, til 308,1 millioner i 2018. Dette dannet grunnlaget for budsjettet rådmannen la fram for politikerne. Et budsjett hvor det foreslås å øke antall årsverk i kommunen med tett på 20.

Men etter den politiske behandlingen i formannskapet er dette tallet tatt ned til "bare" 14 nye årsverk. Det er Ap, som har flertallet i både formannskap og kommunestyre, som ber om at antall nye årsverk tas ned med seks.

- 20 er oppsiktsvekkende mye

- 20 nye stillinger er oppsiktsvekkende mye. Selv om vi skjønner behovet, så mener vi det må tas en kritisk gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen før man øker på med så mange nye årsverk. I dag har vi råd til dette, men hva om ett, to eller tre år? Hva om renta øker med en prosent, eller det skjer andre uforutsette ting? Da kan vi stå der og måtte gå til oppsigelser. Det er en situasjon vi vil unngå. Derfor vil flertallsgruppen ta ned denne økningen. Dette handler om å vise ansvarlighet og nøkternhet, og det er et ansvar som ligger til oss som har det politiske flertallet, sier ordfører Berit Flåmo

Hvis formannskapets forslag går gjennom i kommunestyret vil kommunen likevel gå fra 389,3 årsverk i dag, til 403 årsverk neste år.

Opposisjonen i formannskapet ønsket å stå ved den årsverksøkningen rådmannen foreslo. Arvid Hammernes (V) var i diskusjonen særlig opptatt av at teknisk måtte få den årsverksøkningen med 1,23 stillinger som det var lagt opp til. Han fryktet at flertallets forslag, om å hente tilbake ett årsverk derfra, ville bety at man ikke får på plass den nylig utlyste stillingen som næringskonsulent.

Helse og mestring bygges ut

Det er innen sektoren helse og mestring at den største økningen av årsverk vil komme. Nye bofelleskap og en oppbygging av tilbudet innen rus og psykiatri er blant de tjenestene som fordrer flere ansatte. I rådmannens forslag skulle det tilføres 14,4 årsverk til helse og mestring. Det politiske flertallet mener man må nøye seg med en økning på 11,4 årsverk.