Se alle klemme-bildene på den store klemme-dagen

Nyheter

Torsdag 23. november er det MOT til å glede-dagen over hele landet. Også MOT på Hitra og Frøya planlegger ulike aktiviter for å glede andre, og for å understreke viktigheten av å ha mot til å stå opp for egne valg.

I samarbeid med de lokale MOT-arrangørene har lokalavisa Hitra-Frøya i flere år arrangert bilde-innsendinga "MOT til å klemme" under denne dagen. I årenes løp har vi fått inn hundrevis av bilder. Vi tar sats igjen og ønsker oss maaange klemme-bilder i løpet av MOT til å glede- dagen. For hva er vel mer gledelig enn å få en god klem?

Vi tyvstarter allerede nå dagen før dagen. Del en klem, ta et bilde, send inn, du også.

Se alle fjorårets bilder her:

Slik sender du:

Mobilbilder kan du sende med kodeordet HF TIPS til nr. 2399. Eller bruk epost og send til post@hitra-froya.no

Skriv veldig gjerne hvem vi ser på bildet.