- Et kor til å bli vilt forelska i

Ei så og si fullsatt Sandstad kirke hadde tross vær og vind for å overvære fredagens konsert med Charlotte Audestad og koret Hitterklang.

Koret åpnet med å fremføre klassikeren Moon River, to julesanger, en afrikansk låt og Ingebjørg Bratlands ”På avstand”. Flerstemt, kraftig og flott.

Deretter ble Charlotte Audestad og hennes musikere Kriss Stemland og Bjørn Ola Ramfjord Johansen ønsket varmt velkommen på kirkegulvet.

- Hitra er den skumleste plassen å holde konsert for dette er jo hjemme. Jeg ser at det er mange her, men ikke riktig hvem dere er.Det er fordi jeg med vilje ikke har tatt på meg kontaktlinser i kveld, smilte Charlotte spøktefullt.

På sitt sjarmerende vis geleidet Audestad publikum gjennom konserten med små, personlige anekdoter i mellom de musikalske innslagene. Både nytt låtmateriale og kjente sanger fra Charlottes tre tidligere album ble flott presentert av trioen.

Til slutt fremførte Hitterklang, Charlotte og musikerne i lag. Hitterklang hadde laget korarrangement til flere av Charlottes sanger, deriblant den helt nye låta hennes ”Bare si ja”. De fremførte også "To ville snøfnugg" og Vilt forelska" før de avsluttet med ekstranummeret "Te den som itj gler sæ te jul”.