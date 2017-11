Spenning til siste slutt

Nyheter

Frøya - Molde 31-31 (16-12)

3. divisjon håndball for herrer

Lørdag ettermiddag møtte Frøya ILs håndballherrer Molde på hjemmebane.

Det var frøyværingene som startet best.

- Vi gikk knallhardt ut og ledet i starten av første omgang 5-1 over Molde, oppsummerer trener Roger Tvervåg.

Deretter fulgte en god første omgang for Frøya og til pause hadde de en firemålsledelse.

- Vi hadde avtalt at vi skulle være tålmodige og ikke gå for tidlig på de sjansene vi fikk.

For utålmodig i angrep

Men det startet ikke like godt i andre omgang. Hver gang Frøya fikk nettkjenning, kontret og reduserte Molde raskt.

Frøyalaget slet deretter med å få uttelling på sine målsjanser mens Molde klarte å score på sine. Dermed kunne motstanderen hente inn forspranget og ti minutter ut i andre omgang var stillingen blitt 21-21.

- I andre omgang blir vi for utålmodige i angrep og vi blir straffet for våre dårlige avslutninger, sier Tvervåg.

Treneren mener at hadde Frøyalaget satt sine sjanser i mål så kunne de surfet seg inn til seier i dag.

- Men det kunne raskt endt med tap for vår del også, siden dette var en veldig god og jevn kamp. Molde er et godt lag, de ligger over oss på tabellen og kjører et høyt tempo, så vi er fornøyde med egen innsats.