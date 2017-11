7.klassinger i fredsplakat-konkurranse

Nyheter

Lions fredsplakatkonkurranse er en årlig, internasjonal tegnekonkurranse for barn mellom 11 til 13 år.

I 30 år har millioner av barn fra nærmere 100 land deltatt i tegnekonkurransen som gjerne arrangeres i tilknytning FN-dagen. Den har nytt tema hvert år, og handler alltid om fred. For 2017-2018 er temaet "Fredens framtid", "The Future of Peace".

Lions internasjonale fredsplakat-konkurranse Lions Clubs International og FN har samarbeidet siden 1946

Lions fredsplakatkonkurranse har vært arrangert i 30 år

Det anslås at 450.000 tegninger årlig er med i konkurransen på verdensbasis

I Norge deltar barn ved rundt 200 skoler

Målet er å fremme kreativitet og refleksjon rundt temaet fred hos barn og unge

Lokalt har det også blitt tegnet flotte bidrag til denne konkurransen i høst. Til sammen har det deltatt 48 barn i 7.trinn ved skolene Barman, Strand og Fillan. Dette i regi skolene og Lions Club Hitra.

- Målet med konkurransen er å oppmuntre til refleksjon og kreativitet rundt fred, forteller leder i Lions Club Hitra, Karl Petter Nyvold og sier juryen er imponerte over elevens innsats.

Et bidrag fra hver skole har blitt plukket ut av en jury bestående av Magnar Ansnes fra Kystmuseet, lærer innen kreative fag, Ingolf Jektvik og Karl Petter Nyvold, leder i Lions Club Hitra. Tegningene har blitt bedømt ut fra tolkningen av tema, originalitet og kunstnerisk utførelse. Disse fredstegningene vil gå videre i neste trinn i konkurransen. Til slutt vil det kåres en internasjonal vinner. Premien er en reise til New York og deltakelse i en spesiell seremoni på ”Lions day with the UN”.

Vinnerne av konkurransen lokalt ble premiert med gavekort hos Sport1 på 200 kroner. Alle barna som deltok i konkurransen på Hitra var også med i trekningen av Lions sine tradisjonelle rabattkuponger.