Den etterhvert så utskjelte sitkagrana ble også et tema i behandlingen av Frøyas kommunebudsjett.

Kristin Reppe Storø fremmet et forslag om at rådmannen skal ha spesielt fokus på sitkagran-bekjempelse, og utarbeide en plan for dette innen 1. mars kommende år.

Et enstemmig formannskap sluttet seg til dette som blir lagt inn som et såkalt verbalt punkt i kommunebudsjettet.