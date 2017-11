Grenda mobiliserer for skolebarna

Nyheter

- Det handler ikke om at ungene ikke tåler å gå to-tre kilometer. Det handler om tryggheten. Det er en trafikkfarlig vei, sier Stig Bremnes.

Beboerne på Bekken på Sør-Frøya har mobilisert. Etter at det har gått skolerute med buss til Bekken i over femti år, bestemte fylkeskommunen for tre år siden at "3-kilometersregelen" skulle gjelde for skoleelevene der. Dermed må alle elever gå til og fra Hallaren kirke, som nå er busstoppen deres.

Pr. i dag er det 4 elever som går på ungdomsskolen og om noen år er det snakk om 8-10 elever fra 4.- 10.trinn som det forventes skal gå denne veien. Bremnes forteller at de nå i tre år har argumentert overfor ATB og fylkeskommunen om hvorfor ungene bør ha buss helt heim, uten å få gjennomslag.

- Vi synes det er uforsvarlig og vitner om manglende forståelse for det som betegnes som trygg og sikker skolevei for våre barn. Og vi stiller spørsmål til de kriteriene som skal følges så firkanta, sier Stig Bremnes.

Smal og uoversiktlig

Veien det er snakk om, er FV 411 fra Storhallaren til Avløs er smal og til dels uoversiktlig, i tillegg til at 700 meter av strekningen er 80 sone. Spesielt er bakken og svingen opp fra Hallaren kirke en utsatt strekninger for myke trafikanter.

Veien er forholdsvis høyt trafikkert, da spesielt i tidsrommet våre barn skal ferdes til og fra skolen. Mange av de som bor i grenda jobber på Salmar, og de kommer fra jobb i samme tida som skolebyssen er her, forteller Sigurd Bekken, som selv har tvillinger som er skolestartere fra neste høst.

- I tillegg holdes det tidvis høy hastighet på denne veistrekningen. Det har vært jobbet med trafikksikkerheten på strekningen i lang tid og det er søkt om å få etablere fysiske fartsdempere langs veien, uten at vi har fått gjennomslag for dette fra Statens Vegvesen, sier Stig Bremnes.

Foreldre og beboere føler at fjerning av skoleskyss på denne strekningen går på bekostning av barnas sikkerhet.

- Vi skjønner heller ikke besparelsen med dette, når det i vinterhalvåret brukes taxi, som kjører fra Sistranda med oppmøte i Hallaren, for å kjøre barna de siste tre kilometrene ut til Avløs. Dette er etter vårt syn en stor kostnad og vi mener at skoleskyss hele skoleåret med buss både er en rimeligere løsning og selvsagt en mye tryggere løsning. Ungene våre har allerede en lang skolevei på ca 30 minutter pr. vei. Reisetiden vil nå forlenges med 30 minutter når de må gå det siste stykket, sier Bremnes.

Ber de som bestemmer komme og se på veien

Foreldrene forventer at politikere, skoleledelse og ikke minst de ansvarlige for skoleskyssen, engasjerer seg og jobber for at skoleveien for barna deres skal være trygg.

- Det er frustrerende og se Fylkeskommunens og ATB`s manglende vilje til å løse denne saken. Vi har jobbet med denne saken i snart 3 år, og har flere ganger invitert beslutningstakere til befaring, men vi har fremdeles til gode å få vurdert saken basert på faktiske forhold og vårt syn og føler at vi ikke blir hørt. Vi mener at reglene og tolkningen av disse, går på bekostning av ungenes sikkerhet, sier Stig Bremnes.