Nå er Flatvalveien endelig vedtatt

Nyheter

Fylkesutvalget vedtok i dag(tirsdag) å godkjenne at Frøya kommune får forskuttere drøyt 30 millioner kroner til bygging av den 1300 meter lange Flatvalveien.

- Da blir det anleggsstart i februar 2018, og ferdigstillelse av veien i august 2018. Endelig, sier Karin Bjørkhaug, leder i komite for infrastruktur.

Fylkesutvalget godkjenner også utlysning og anleggstart av Flatvalveien, under forutsetning av at Frøya kommune vil forskutterer de 30 millionene.

Det ble også vedtatt at Frøya kommunen kan forskuttere halvparten av den 500 meter lange gang- og sykkelveien fra Flatvalkrysset til oppvekstsenteret, under forutsetning av at kommunen selv betaler den andre halvparten.

Samlet pris for hele utbyggingen er anslått til 43,7 millioner kroner.