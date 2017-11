Nyheter

Fredag 1. desember arrangeres det på ny Early Bird-morgentrim i Fillan.

Dette er et et trimtilbud for alle, uansett alder og form, som ble startet opp i Trondheim tidligere i år i forbindelse med trønderhovedstadens søknad om å få arrangere ski-VM i 2023. Folkehelse er en viktig del av søknaden. Early Bird-konseptet har siden spredt seg og blant annet nådd øyregionen.

Den første fredagen i hver måned ønskes alle, morgenfugl eller ikke, velkommen til en sprek, inspirende og trivelig start på dagen.

- De som deltar kan velge om de vil gå eller løpe langs løypa på 6 km i Fillan sentrum. Vi starter fra Guri Kunna videregående skole. Poenget er at man skal snu etter 15 minutter, og alle kommer samlet inn til kaffe etterpå, forteller Astrid Mortensvik og Kjersti Rønningen, kontaktpersoner og lokale arrangører for Early Birds på Hitra.

- Denne gang blir det også en overraskelse sponset av Coop Extra etter trimmen, tilføyer Rønningen.

- Sist var vi 27. Nå håper vi på minst 50 deltakere.