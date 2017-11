Slipper å regulere for å bygge hus

Nyheter

Kai Andor Bremnes har søkt om dispensasjon fra å utarbeide reguleringsplan, i forbindelse med at han vll fradele boligtomt på Yttersian på Sistranda.

Eiendommen som søkes fradelt er på ca. 250 m2 og som tidligere nevnt så er dette en ubenyttet parsell som ligger mellom to boligeiendommer. Parsellen ligger i et område som i kommunedelplanen for Sistranda er avsatt til boligformål.

Både rådmann og forvaltningsutvalg mener at krav om reguleringsplan for dette formålet er urimelig, og gir dispensasjon.