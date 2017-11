Nyheter

Ole Steinar Holten og Liv Ellen Espnes har søkt om dispensasjon til å legge ut flytekai fra sin fritidseiendom på Tuvneset. I søknaden opplyses det at det skal være en mindre kai som tas på land utenfor brukssesongen. Den vil også være plassert slik at den i liten frad er til hinder for annen ferdsel på sjøen.

Men forvaltningsutvalget i Frøya mener ulempene ved å gi en dispensasjon er større enn fordelene, og at en tillatelse kan skape presedens. Et enstemmig utvalg sa nei til søknaden.