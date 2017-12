- Det her er svære greier

Nyheter

Garasjen til Einar Brendboe på Småge har vært full av fuglekikkere de siste par dagene.

For etter at Brendboe tirsdag la ut et bilde av den svært sjeldne mongolturteldua, av underarten Meena, han fikk på fuglebrettet i forrige uke, så har nesten 30 ornitologer og hobby-ornitologer kommet fra både fjern og nær for å krysse av arten i observasjonsfeltboka.

- Da vi kom hjem på onsdag var det så mange biler parkert her at vi ikke kom oss opp til huset. Det var et overveldende oppmøte av fuglekikkere. Jeg håper bare de viser hensyn og ikke forstyrrer mongolturtelduen for mye, fordi den egentlig skulle vært i varmere strøk nå. Derfor er det viktig at den kan spise i ro, sier Brendboe.

Da lokalavisa kommer på besøk torsdag ettermiddag åpner garasjedøra seg og hodene til Øystein Hegge og Eirik Spets kommer ut av halvmørket. De har kjørt fra Melhus i håp om å se den celebre gjesten, som egentlig hører hjemme i sentral-asia. Vi får komme inn i garasjen som Brendboe har lånt ut som fugleobservatorium for anledningen. Der har de fin utsikt til fôringsbrettet, så lenge de nå og da tiner vekk isen på vinduene med en varmluftpistol.

- Vi kom hit i ettermiddag og håper å få se den mongolske turtelduen før vi drar. De som var her før oss fikk se den, sier Hegge spent.

Han fikk høre om turtelduen gjennom Norsk ornitologisk forenings varslingssystem for sjeldne arter.

- Da var det om å pakke sekken og ta seg en tur.

- Hva tenkte du da denne fuglen var observert her?

- Det er jo en veldig sjelden fugl, som ikke er sett i Sør-Trøndelag før. Da rykker det litt i turfoten vet du. Da må vi gå sammen og få til samkjøring. Det er jo om å gjøre å få sett de nye fuglene som dukker opp. Det er artig at det skjer litt på Hitra og Frøya og Sula, som vi reiser en del til, sier Hegge.

Eirik Spets fikk vite om turtelduen da han så at frøyværingen Jan- Egil Eilertsen la ut et bilde på facebook.

- Jeg har sett den to ganger i Nord-Trøndelag, men ikke i Sør-Trøndelag. Så da måtte jeg ta en tur utover. Og jeg har lyst til å få et godt bilde av den, sier Spets som står klar med en diger telelinse. Han mener mongolsk turteldue er observert mellom 20 og 30 ganger gjennom tidene i Norge.

- Du har ikke sett den før Øystein. Hva tenker du når du får se en ny art?

- Da er det high five og hæla i taket. Og så er det å dra på butikken etterpå og kjøpe seg et Gullbrød til premie. Det er en tradisjon vi har i fuglemiljøet når vi har sett en art vi aldri har sett før, sier Hegge og ler.

- Hvor lenge er dere villige til å holde på for å få sett den?

- Vi holder på til skumringen, da kan det hende den kommer frem fordi den føler seg tryggere, sier Hegge.

- Det er en liten nedtur om vi ikke får sett den i dag, sier Spets.

- Da er det er ikke umulig at vi kommer tilbake igjen, sier Hegge.

Så kommer det nok en turteldue-spaner. Petter Iversen fra Sistranda og hans like nysgjerrige mor Lisbeth Iversen lusker rundt hushjørnet med kikkerten beredt. De får også komme inn i garasjen.

- Hva tenkte du da du fikk høre om den sjeldne turteldua?

- Jeg satt i sofaen sammen med samboeren Bente, og så på facebook i går kveld. Da jeg satte i et rop spurte Bente hva det var. Da fortalte jeg at det var en sjelden mongolsk turteldue og at jeg måtte hit for få en gløtt av den, forteller Iversen.

I mens har de andre gått ut av garasjen, og da dukker turteldua opp og setter seg i ei høy bjørk.

Iversen får opp kikkerten og finner dua, som så vidt kan skimtes mellom greinene(se video under).

- Åhh, sjå! Der sitter den. Jækern!

- Hva synes du?

- Det er svære greier, sier Sivertsen og gliser bredt.

- Endelig! Det var herlig, sier Spets.

For Hegge er det klart for en velfortjent premie.

- Det var en god følelse. Nå skal vi på butikken og kjøpe Gullbrød. Den som venter lenge får belønning, sier han fornøyd.

Men først går de inn i garasjen for å vente på om dua slår seg ned på plena ved fôringsplassen, så de kan få noen fine og sjeldne bilder før de drar hjem.

- Og jeg vil takke Einar Brendboe som har lagt så godt til rette for at vi kunne få se den, sier Hegge.

Og her er bildet Eirik Spets endelig fikk tatt da mongolturtelduen landet like ved garasjen: