Atle Tømmervik har søkt om å få flytte på ei tomt innenfor reguleringsplanene for Tømmervik/Ytre Grønnvik. Han fikk administrativt avslag på dette i Hitra kommune, men begrunnelse at hensynet bak reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt ved innvilgelse av dispensasjon. Det vises også til at reguleringsplanen er av nyere dato.

Søker klaget på avslaget, og klagen ble behandlet i siste møte i teknisk komite. Mot en stemme vedtok komiteen å støtte administrasjonen, og avviste klagen.