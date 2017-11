Nyheter

Søndag kveld oppsto det en kraftig bryggebrann på Mausund. I en periode var det fare for spredning til andre bygninger i nærheten. Lokal innsats ble i gangsatt på Mausund for å begrense flammenes rov inntil brannvesenet fikk sendt mannskaper over fra Frøya.

Se video: Her eksploderer det inne i det brennende naustet (HF+)

- Politiet gjort undersøkelser på stedet, men så langt har vi ikke konkludert brannårsak, kan lokalt politi fortelle lokalavisa torsdag formiddag.