Slik kan det nye helsehuset bli

Kommunalsjef Beathe Sandvik presenterte i dag de første skissene av hvordan helseutbyggingen på Frøya kan bli. Hun understreket at dette er et tidlig forslag, og ut fra reaksjonene fra politikerne i kommunestyret kan det bli betydelige endringer.

Tegningene viser et helsehus med 28 sengeplasser, og 48 omsorgsboliger. Disse er tegnet inn i to etasjer, der halvparten av omsorgsboligene, tenkt for demente, er på bakkenivå.

- Mitt førsteinntrykk er at dette har mye mer institusjonspreg enn jeg hadde sett for meg, var Arvid Hammernes (V) sin reaksjon.

Også Helge Borgen (Ap) reagerte på det som var skissert.

- Dette er hybler. Og jeg tror ikke det er er hybel jeg ser for meg å flytte inn i den dagen da jeg får behov for omsorgsbolig, sa Borgen.

Kommunalsjefen innrømmet også at de første tegningene har mer institusjonspreg enn hun hadde sett for seg.

Planen har fått nytt navn. Helseutbyggingen skal skje på Bekken på Sistranda, og ikke Beinskardet som tidligere omtalt. Kommunalsjefen opplyste at reguleringsplanen når får navn etter stedet hvor det skal bygges.