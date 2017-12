Kim og Kims mange figurer jobber både foran og bak kamera i årets julekalender

Nyheter

Øyværingen Kim Edwin Jektvik i videoproduksjonsfirmaet Videomagi beklær svært mange av rollene i sin nye julekalender, som har premiere i dag 1. desember. Selv kaller han "Mens vi venter på jul" for kreativ galskap.

Se første episode litt lenger ned i artikkelen.

- Julekalenderen som jeg har valgt å kalle "Mens vi venter på jul" er i bunn og grunn bare kreativ galskap og et tidsfordriv som jeg egentlig ikke har hverken tid eller kapasitet til men som av uvisse grunner likevel bare presset seg på og måtte ut, forteller Jektvik.

I den første "luka" på 1. desember møter seerne ulike karer med ulikt syn på alle julelysene vi omgir oss med. Bak alle de data-animerte maskene finner vi Kim sjøl. Det er også han som har jobbet bak kamera og med redigeringsarbeidet.

- Det er ingen historie, men det er noen nissekarakterer spilt av meg selv som har meninger, tanker og betraktninger om jula og livet. I tillegg kommer det muligens noen animerte sekvenser, intervju, og jeg har fått med meg humortannlege Johan Øiestad som vil parodiere noen kjente personligheter. Så langt har jeg laget 10 episoder og resterende 14 episoder vil bli laget underveis i desember så det blir rimelig travelt og jeg håper jeg rekker å bli ferdig før jula starter, for å si det sånn, forteller han.

Jektvik har også tidligere laget julekalender på video, da på oppdrag for lokalavisa Hitra-Frøya for noen år tilbake. Årets julekalender blir å finne på nettet gjennom Videomagis egne kanaler.

- Ingen episoder vil bli helt like og det vil kunne dukke opp overraskelser underveis . Så følg med. Julekalenderen blir lagt ut på Facebook, på hjemmesiden min videomagi.no og youtube (videomagi). Det er en ikke-kommersiell julekalender som kan sees av alle, men som egner seg best for voksne. Meningen er å skape litt julestemning og forhåpentligvis litt humor, sier han.