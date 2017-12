Sørburøy-reportasje i verdenskjent magasin

Nyheter

”På denne avsidesliggende øya, hvor antallet sauer overgår folk, forsøker beboerne å opprettholde sin enkle og tradisjonelle livsstil”.

Slik starter National Geographics reportasje om Sørburøy som ble publisert på nettsiden deres tidligere denne uka.

Artikkelen er basert på Therese Alice Sannes fotoreportasje fra Sørburøy. Den Trondheimsbaserte fotografen tilbrakte tre uker i havgapet og fotodokumenterte hverdagslivet på øya.

- Kystsamfunnene har blitt fraflyttet siden 60-tallet, og selv om Sørburøy også er sårbar, har de klart å holde innbyggertallet høyt nok til at det er grunnlag for skole, butikk og annen infrastruktur. For meg har det vært viktig å fortelle og vise hvordan de lever og tar vare på den norske kulturarven nettopp her, sier Sanne til adressa.no.

Bildene ble først publisert i VG Helg.

Amerikanske National Geographic er et av verdens mest utbredte og kjente magasiner. Her kan du lese reportasjen: This tiny nordic island´s future depends on its 35 villagers