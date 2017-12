Nyheter

Til alt hell var det både oppholdsvær og forholdsvis vindstille akkurat da nissemarsjen og juletretenninga skulle foregå på Sistranda. Og med en gavmild nisse var dagen reddet for mange små og litt større.

Ikke lenge etter at vindkastene og plaskregnet gjorde hva de kunne for å spolere både nissemarsj og tenning av juletreet på torget på Sistranda, stilnet det av. Himmelens våte sluser lukket seg også, så ungene som gikk nissemarsj kunne kose seg i den korte løypa fra idrettshallen og til torget. Der fikk de utdelt medaljer for deltakelse i marsjen, før juletreet skulle tennes.

Ungene, og de voksne rakk knapt å gå rundt juletreet før lysene på det ble tent, og så var det klart for å rope på nissen. Og nissefar var raskt på plass han, ridende på hest, etterfulgt av nok en hest med smånisser på ryggen.

- Sjå nissen! På hesten! ropte Lucas (2) begeistret, der han bivånet det hele sammen med storesøster Leah.

Da nissen steg ned av hesteryggen med sekken sin, ble han raskt omringet av ungene som hadde gledet seg til godteposene fra handelsstanden. Og da musikken fra de dyktige unge i Frøya skolekorps strømmet ut over området, kom julestemningen likevel.