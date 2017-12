Hester hører visst adventstiden til

Nyheter

Det ser ut som hester er like populært som nisser når adventstiden skal markeres med juletretenning. I alle fall synes ungene det er stas med de firbeinte det går an å ri på.

På Stølan prøvde de seg med utendørs juletretenning for første gang i fjor. Selv om det var skikkelig uvær, møtte det opp en del for å delta i arrangementet. Været var litt bedre i år, og over førti store og små stakk bortom kretshuset for å se lyset bli tent på juletreet. Etterpå fikk alle de små prøve seg på ryggen på vakre minishetlandsponnyer. Den yngste av de frammøtte, Johanne på snart ett år, var førstemann på hesteryggen.

Etterpå bar det inn for å varme seg på gløgg, vafler og pepperkaker. Da fikk barna utdelt hver sin godtepose, og alle fikk de frammøtte høre Guttorm Reppe lese eventyr.

Innsendt, Bjørg Støen