Over to hundre turnere holdt juleoppvisning

Det var livlig i idrettshallen mandag ettermiddag, da alle turnerne i Frøya IL skulle vise publikum hva de har lært. Og det var vanskelig å være skumle troll, når man egentlig er søte sjarmtroll på bare fem år.

Ingen kan vise til å mange utøvere innen en gren, som det turngruppa i Frøya idrettslag kan. Over to hundre turnere fra de helt bitte små, til store ungdommer utfolder seg på turnmattene i idrettshallen. Og fremdeles er det ventelister for flere som vil delta.

Mandag ettermiddag var det juleavslutning på turninga, og en stappfull tribune viste at det var mange som ville se hva turnerne hadde holdt på med denne høsten. Og denne ettermiddagen fikk alle ha oppvisning på det samme arrangementet.

Mus og troll

Først ut var gruppa kalt "Foreldre og barn", og der fikk vi se de som er enda mindre enn nøsteturnerne. Sammen med foreldrene viste de seg fram, til applaus fra tribunen. Nøsteturnerne er så mange at de var delt i to grupper. Den ene gruppa var utkledd som mus, mens den neste forestilte troll.

- Vi skal gjøre sånn og være skumle, sa Milla og Sofie, og "viste klør" og la ansiktene i skumle folder. Men det varte ikke så mange sekundene før ansiktene sprakk i store smil, og de to femåringene var mer sjarmtroll enn skumle utgaver av arten.

Fartsfylt

Barna på småtrinnet på skolen var delt opp i to grupper, de også. Mange av dem hadde vært på turning i flere år allerede, og viste både sprett og spenst. Og de kastet mange forventningsfulle blikk mot publikum, i håp om å bli lagt merke til av slekt og venner. Publikum var rause med tilbakemeldingene, så klappsalvene ljomet stadig gjennom hallen.

Saltogjengen viste at de var kommet ennå lenger, og imponerte med luftige svev som kunne få publikum til å holde pusten. Og enda mer fartsfylt ble det da rekruttene fikk avslutte showet. Aldersmessig ligger de ganske likt med gruppa innen salto, men rekruttene er de som har kommet aller lengst etter årevis med turnmedlemskap. Og noen av dem svevde virkelig høyt gjennom halsbrekkende saltoer.

Grøt og kaker

I pausen var det kjempelange køer foran kakedisken, der man i tillegg kunne få kjøpt seg julegrøt. Også var det selvfølgelig loddsalg, med masse flotte gevinster. Men når trekningen var unnagjort, og de heldige vinnerne hadde fått gevinstene sine, takket turnerne for seg og dro hjem. Nå er det velfortjent juleferie, før de kommer tilbake til turnmatta på nyåret.